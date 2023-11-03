Лыжина Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Павлова Феодосия Прокопьевна
Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев
Рождение ребёнка
02.10.1871
Дочь: Лыжина Устинья Прокопьева
Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев
Рождение ребёнка
31.03.1873
Дочь: Мария Прокопиева
Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев
Рождение ребёнка
03.05.1874
Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно