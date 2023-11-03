Лыжина Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Павлова Феодосия Прокопьевна

Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Лыжин Иосиф Прокопьев

Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев

Рождение ребёнка
02.10.1871

Дочь: Лыжина Устинья Прокопьева

Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев

Рождение ребёнка
31.03.1873

Дочь: Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев

Рождение ребёнка
03.05.1874

Сын: Лыжин Афанасий Прокопьев

Отец ребёнка: Лыжин Прокопий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Прокопий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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