Аппельганц Appelhans (Шустер Schuester) Анна Мария Катарина Кристофовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аппельганц Appelhans (Шустер Schuester) Анна Мария Катарина Кристофовна

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Место рождения

Бехтхейм

Дата рождения

22.06.1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1693

Отец: Шустер Schuster Кристоф

Мать: Шустер Schuster Анна Корнелия

Бехтхейм
Рождение ребёнка
1715

Сын: Аппельганц Appelhans Генрих Филипп Рутгерович

Отец ребёнка: Аппельганц Appelhans Рутгер Бернгардович

Бехтхейм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аппельганц Appelhans Рутгер Бернгардович

Смерть
Неизвестно
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