Аппельганц Appelhans (Шустер Schuester) Анна Мария Катарина Кристофовна
Место рожденияБехтхейм
Дата рождения22.06.1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1693
Отец: Шустер Schuster Кристоф
Бехтхейм
Рождение ребёнка
1715
Сын: Аппельганц Appelhans Генрих Филипп Рутгерович
Отец ребёнка: Аппельганц Appelhans Рутгер Бернгардович
Бехтхейм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно