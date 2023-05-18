Снопок Александр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопок Александр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снопок Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снопок Вера Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный