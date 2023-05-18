Снопок Александр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снопок Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снопок Вера Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный