Демидов Никита Акинфиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Никита Акинфиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1724

Дата смерти

16.12.1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1724

Отец: Демидов Акинфий Никитич

Мать: Демидова Ефимья Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Демидов Николай Никитич

Мать ребёнка: Евреинова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дурново Мария Никитична

Мать ребёнка: Евреинова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евреинова Наталья Яковлевна

Смерть
16.12.1789
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