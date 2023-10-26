Демидов Никита Акинфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1724
Дата смерти16.12.1789
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1724
Отец: Демидов Акинфий Никитич
Мать: Демидова Ефимья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Евреинова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дурново Мария Никитична
Мать ребёнка: Евреинова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1789