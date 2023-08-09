Муравьева (Шуленина) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1928
Дата смерти24.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Муравьев Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Муравьев Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1962
Сын: Муравьев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Муравьев Евгений Васильевич
Смерть
24.09.1990