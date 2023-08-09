Муравьева (Шуленина) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Шуленина) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.07.1928

Дата смерти

24.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1960

Сын: Муравьев Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Муравьев Евгений Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1962

Сын: Муравьев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Муравьев Евгений Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.09.1990