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Долгова Дарья Андреевна

Место рождения

Гриньково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Андрей Иванович

Мать: Ксения Александровна

Гриньково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Крестили в Пуповичах
Рождение ребёнка
18.09.1898

Дочь: Гончарова Прасковья Панкратьевна

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Долгов Панкратий Евфремович

Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Матрена Панкратьевна

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Гриньково
Рождение ребёнка
03.06.1906

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Гриньково
Рождение ребёнка
1909

Сын: Долгов Константин Панкратьевич

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Новосокольники, Псковская область, Россия
Деревня Гриньково
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Долгов Арсений Панкратьевич

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана (Феня)

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович

Смерть
Неизвестно
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