Долгова Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Андрей Иванович
Мать: Ксения Александровна
Крестили в Пуповичах
Рождение ребёнка
18.09.1898
Дочь: Гончарова Прасковья Панкратьевна
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Бракосочетание
12.02.1899
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Матрена Панкратьевна
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Гриньково
Рождение ребёнка
03.06.1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Гриньково
Рождение ребёнка
1909
Сын: Долгов Константин Панкратьевич
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Новосокольники, Псковская область, Россия
Деревня Гриньково
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Долгов Арсений Панкратьевич
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана (Феня)
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Долгов Панкратий Евфремович
Смерть
Неизвестно