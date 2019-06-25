Веткин Владимир Михайлович
Место рожденияРоссия, Хабаровск
Дата рождения25.06.1936
Дата смерти2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936
Россия, Хабаровск
Рождение ребёнка
14.04.1960
Сын: Веткин Александр
Мать ребёнка: Веткина Антонина
Россия, Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веткина Антонина
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
2007
Россия, Псков
Похороны
Неизвестно
Россия, Псков