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Веткин Владимир Михайлович

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Место рождения

Россия, Хабаровск

Дата рождения

25.06.1936

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936

Отец: Веткин Михаил Петрович

Мать: Веткина Екатерина Александровна

Россия, Хабаровск
Рождение ребёнка
14.04.1960

Сын: Веткин Александр

Мать ребёнка: Веткина Антонина

Россия, Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веткина Антонина

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
2007
Россия, Псков
Похороны
Неизвестно
Россия, Псков
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