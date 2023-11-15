Кондратьева (Иванова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Иванова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусские самоходы
Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
17.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кондратьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кондратьев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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