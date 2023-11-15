Кондратьева (Иванова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Белорусские самоходы
Рождение ребёнка
1915
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
17.08.1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кондратьев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кондратьев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Дальний Восток