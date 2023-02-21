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Хорошавина (?) Ирина Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Хорошавин Антон Тихонович

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.02.1858

Дочь: Антонида Тихоновна

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.06.1859

Сын: Хорошавин Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.06.1861

Дочь: Ульяна Тихоновна

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.06.1866 ст.

Сын: Хорошавин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1866
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