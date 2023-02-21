Хорошавина (?) Ирина Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хорошавин Антон Тихонович
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1858
Дочь: Антонида Тихоновна
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1859
Сын: Хорошавин Тихон Тихонович
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1861
Дочь: Ульяна Тихоновна
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1866 ст.
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866