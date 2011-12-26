Мурашко Арина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашко Арина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2011

Отец: не указан

Мать: Мурашко Ирина

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