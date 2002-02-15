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Худякова Серафима Сергеевна
Худякова Серафима Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.2002
Пол
Женский
Отец
Худяков Сергей Павлович
1964 г.р.
Мать
Худякова Наталья Сергеевна
70 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2002
Отец:
Худяков Сергей Павлович
Мать:
Худякова Наталья Сергеевна
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