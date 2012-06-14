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Чораева Амина Арслановна
Чораева Амина Арслановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.2012
Пол
Женский
Отец
Чораев Арслан Курбанович
1987 г.р.
Мать
Чораева Гюльмира Руслановна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2012
Отец:
Чораев Арслан Курбанович
Мать:
Чораева Гюльмира Руслановна
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