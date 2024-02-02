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Иван Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Макар Фёдорович

Мать: Васса Павлова

Бракосочетание
29.04.1795

Жена: Акилина Фёдоровна

Погост Покрова Экономического ведомства Венюковской вол.
Бракосочетание
12.05.1812

Жена: Татьяна Михайловна

Погоста Покрова
Рождение ребёнка
25.02.1813

Дочь: Воронина Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Подольский окр. Троицко-Ознобишенская вол. погоста Покрова
Смерть
Неизвестно
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