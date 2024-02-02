Иван Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Макар Фёдорович
Мать: Васса Павлова
Бракосочетание
29.04.1795
Жена: Акилина Фёдоровна
Погост Покрова Экономического ведомства Венюковской вол.
Бракосочетание
12.05.1812
Жена: Татьяна Михайловна
Погоста Покрова
Рождение ребёнка
25.02.1813
Дочь: Воронина Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Подольский окр. Троицко-Ознобишенская вол. погоста Покрова
Смерть
Неизвестно