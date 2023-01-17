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Абакумов Егор Викторович
Абакумов Егор Викторович
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Место рождения
Минеральные Воды
, Минераловодский, Ставропольский край
Дата рождения
11.04.1980
Пол
Мужской
Отец
Абакумов Виктор Павлович
1955 г.р.
Мать
Захарцева (Негуляева) Татьяна Александровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980
Отец:
Абакумов Виктор Павлович
Мать:
Захарцева Татьяна Александровна
Минеральные Воды
, Минераловодский, Ставропольский край
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