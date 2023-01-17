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Абакумов Егор Викторович

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Место рождения

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

11.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980

Отец: Абакумов Виктор Павлович

Мать: Захарцева Татьяна Александровна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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