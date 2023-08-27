Галимов Хуснияр Муллаярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимов Хуснияр Муллаярович

Галимов Хуснияр Муллаярович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

01.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: Галимов Муллаяр Абдулгалимович

Мать: Галимова Минимур

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Галимов Дамир Хусниярович

Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Галимов Марсель Хусниярович

Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Галимов Вильсор Хусниярович

Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимова Светлана Хуснияровна

Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна

Смерть
01.05.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close