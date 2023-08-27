Галимов Хуснияр Муллаярович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1911
Дата смерти01.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911
Отец: Галимов Муллаяр Абдулгалимович
Мать: Галимова Минимур
Рождение ребёнка
01.05.1935
Сын: Галимов Дамир Хусниярович
Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Галимов Марсель Хусниярович
Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Галимов Вильсор Хусниярович
Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимова Светлана Хуснияровна
Мать ребёнка: Галимова Рабига Сафиевна
Смерть
01.05.1990