Триполитова Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1913
Сын: Триполитов Валентин Петров
Отец ребёнка: Триполитов Пётр Константинов
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Триполитов Пётр Константинов
Смерть
Неизвестно