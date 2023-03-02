Триполитова Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триполитова Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1913

Сын: Триполитов Валентин Петров

Отец ребёнка: Триполитов Пётр Константинов

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Триполитов Пётр Константинов

Смерть
Неизвестно
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