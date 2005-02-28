Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1962
Дата смерти28.02.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1979
Сын: Кузнецов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1981
Дочь: Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1988
Дочь: Баранова (Андреева) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.1991
Дочь: Морозова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Африканович
Рождение ребёнка
03.09.1993
Дочь: Михайлова (Морозова) Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Африканович
Смерть
28.02.2005