Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Крашенинникова) Елена Алексеевна

Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.06.1962

Дата смерти

28.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962

Отец: Крашенинников Алексей Александрович

Мать: Крашенинникова (Кузнецова) Нина Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Африканович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
03.08.1979

Сын: Кузнецов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.04.1981

Дочь: Тихонова (Кузнецова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Павлович

Рождение ребёнка
15.12.1988

Дочь: Баранова (Андреева) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Владимирович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.03.1991

Дочь: Морозова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Африканович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.09.1993

Дочь: Михайлова (Морозова) Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Африканович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
28.02.2005

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