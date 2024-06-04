Капинос (Чайко) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капинос (Чайко) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чайко Михаил Васильевич

Мать: Чайко Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капинос Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Капинос Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капинос Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Капинос Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капинос Виктор Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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