Капинос (Чайко) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чайко Михаил Васильевич
Мать: Чайко Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капинос Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Капинос Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капинос Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Капинос Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно