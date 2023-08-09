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Гультяева Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Муж: Гультяев Иосиф Савельевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1891 ст.

Дочь: Гультяева Ксенья Иосифовна

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Савельевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1896 ст.

Сын: Гультяев Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Савельевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1908 ст.

Дочь: Гультяева Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Савельевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно