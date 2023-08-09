Гультяева Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1891 ст.
Дочь: Гультяева Ксенья Иосифовна
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Савельевич
Рождение ребёнка
14.02.1896 ст.
Сын: Гультяев Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Савельевич
Рождение ребёнка
08.01.1908 ст.
Дочь: Гультяева Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Гультяев Иосиф Савельевич
Смерть
Неизвестно