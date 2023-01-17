Берестенникова (Трифанова) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестенникова (Трифанова) Галина Степановна

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Место рождения

Картыгей, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955

Отец: Трифанов Степан Петрович

Мать: Урошлева Пелагея Дмитриевна

Картыгей, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
07.02.1976

Муж: не указан

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.12.1976

Сын: Берестенников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Берестенников Николай Романович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1985

Дочь: Берестенникова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Берестенников Николай Романович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестенников Николай Романович

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