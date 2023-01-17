Берестенникова (Трифанова) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955
Бракосочетание
07.02.1976
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1976
Сын: Берестенников Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Берестенников Николай Романович
Рождение ребёнка
04.03.1985
Дочь: Берестенникова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Берестенников Николай Романович
Бракосочетание
Неизвестно