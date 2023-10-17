Усольцева Катерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Катерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Усольцев Николай Симонович

Отец ребёнка: Усольцев Симон Адрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Симон Адрианович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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