Самойлов Агафон Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Самойлов Кузьма Данилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евгения Агафоновна
Мать ребёнка: Самойлова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Даньшев Степан Агафонович
Мать ребёнка: Самойлова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Макова Домна Самойлова
Мать ребёнка: Самойлова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Самойлов Лукьян Агафонович
Мать ребёнка: Самойлова Федора Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно