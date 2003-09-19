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Морозов Константин Николаевич
Морозов Константин Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.2003
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Морозова (Копузова) Марина Анатольевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2003
Отец: не указан
Мать:
Морозова Марина Анатольевна
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