Тхорик (не известно) Татьяна Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1908 ст.
Сын: Тхорик Григорий Карнилович
Отец ребёнка: Тхорик Корнилий Максимович
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Тхорик Корнилий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно