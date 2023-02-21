Тхорик (не известно) Татьяна Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (не известно) Татьяна Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1908 ст.

Сын: Тхорик Григорий Карнилович

Отец ребёнка: Тхорик Корнилий Максимович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.

Сын: Тхорик Иван Карнилович

Отец ребёнка: Тхорик Корнилий Максимович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тхорик Корнилий Максимович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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