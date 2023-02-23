Иванин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1975

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1975

Отец: Иванин Сергей Яковлевич

Мать: Иванина Надежда Михайловна

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