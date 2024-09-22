Суняйкина Домна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти?.05.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1909
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Николаева Ксения Романовна
Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зубкова (Суняйкина) Надежда Романовна
Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1913
Дочь: Суняйкина Варвара Романовна
Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1919
Дочь: Суняйкина Варвара Романовна
Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Сунякина Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Суняйкина Мария Романовна
Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович
Смерть
?.05.1934