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Суняйкина Домна Андреевна

Место рождения

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1880

Дата смерти

?.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Михайлович Адяйкин

Бракосочетание
20.01.1909

Муж: Суняйкин Роман Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Николаева Ксения Романовна

Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зубкова (Суняйкина) Надежда Романовна

Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.11.1913

Дочь: Суняйкина Варвара Романовна

Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.12.1919

Дочь: Суняйкина Варвара Романовна

Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Сунякина Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Суняйкина Мария Романовна

Отец ребёнка: Суняйкин Роман Петрович

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
?.05.1934

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