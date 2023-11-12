Кий Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кий Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кий Константин Иванович

Мать: Ильичева Татьяна Николаевна

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