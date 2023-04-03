Овдиенко (Сташок) Пелагея (Мария) Харитоновна
Место рожденияЯсногородка
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Сташок Харитон
Мать: не указана
Ясногородка
Бракосочетание
13.?.1890
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ориненко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович
Рождение ребёнка
27.10.1897
Дочь: Кальченко Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Джозовская Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Овдиенко Никонор Иванович
Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович
Смерть
Неизвестно