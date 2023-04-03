Овдиенко (Сташок) Пелагея (Мария) Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овдиенко (Сташок) Пелагея (Мария) Харитоновна

Место рождения

Ясногородка

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сташок Харитон

Мать: не указана

Ясногородка
Бракосочетание
13.?.1890

Муж: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ориненко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Рождение ребёнка
27.10.1897

Дочь: Кальченко Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Джозовская Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Овдиенко Никонор Иванович

Отец ребёнка: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
Толокунь, Київська область
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