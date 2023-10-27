Крупина (Семикашева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Семикашева) Людмила Алексеевна

Место рождения

Приморский край Лесосибирск

Дата рождения

06.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946

Отец: Семикашев Алексей Павлович

Мать: Семикашева Любовь Васильевна

Приморский край Лесосибирск
Рождение ребёнка
19.11.1967

Дочь: Крушинская Снежана Ивановна

Отец ребёнка: Крупин Иван Викулович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.04.1972

Дочь: Каштанова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Крупин Иван Викулович

Хабаровский край п Солнечный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Иван Викулович

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