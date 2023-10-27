Крупина (Семикашева) Людмила Алексеевна
Место рожденияПриморский край Лесосибирск
Дата рождения06.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946
Приморский край Лесосибирск
Рождение ребёнка
19.11.1967
Дочь: Крушинская Снежана Ивановна
Отец ребёнка: Крупин Иван Викулович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.04.1972
Дочь: Каштанова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Крупин Иван Викулович
Хабаровский край п Солнечный
Бракосочетание
Неизвестно