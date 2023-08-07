Настасья Игнатьевга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Игнатий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.11.1772
Сын: Миней Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Семен Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно