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Настасья Игнатьевга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Игнатий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
11.11.1772

Сын: Миней Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Семен Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно