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Харадуров Александр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1903

Дата смерти

07.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903

Отец: Харадуров Максим Александрович

Мать: Харадурова Вера Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1939

Дочь: Викторова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Харадурова Анна

Рождение ребёнка
16.07.1944

Дочь: Харадурова Светлана Александрова

Мать ребёнка: Харадурова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаева Лида Александровна

Мать ребёнка: Харадурова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харадурова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Харадурова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харадурова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Харадурова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харадуров Иван Александрович

Мать ребёнка: Харадурова Анна

Смерть
07.04.1960
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