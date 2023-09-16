Харадуров Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1903
Дата смерти07.04.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903
Рождение ребёнка
01.08.1939
Дочь: Викторова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Харадурова Анна
Рождение ребёнка
16.07.1944
Дочь: Харадурова Светлана Александрова
Мать ребёнка: Харадурова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаева Лида Александровна
Мать ребёнка: Харадурова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харадурова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Харадурова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харадурова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Харадурова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харадуров Иван Александрович
Мать ребёнка: Харадурова Анна
Смерть
07.04.1960