Банникова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1948

Дата смерти

01.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948

Отец: Шашков Иван Федорович

Мать: Татьяна Фирсовна

Рождение ребёнка
01.06.1982

Дочь: Банникова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Банников Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Владимир Викторович

Отец ребёнка: Банников Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Виктор Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.11.2020
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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