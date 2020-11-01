Банникова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1948
Дата смерти01.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1948
Отец: Шашков Иван Федорович
Мать: Татьяна Фирсовна
Рождение ребёнка
01.06.1982
Дочь: Банникова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Банников Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Владимир Викторович
Отец ребёнка: Банников Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2020