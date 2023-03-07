Касаткин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1894
Сын: Касаткин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Касаткина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Касаткина Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно