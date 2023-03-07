Касаткин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1893

Жена: Касаткина Анна Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Касаткин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Касаткина Анна Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Касаткина Анна Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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