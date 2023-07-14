Савюк Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979
Отец: Савюк Василий
Мать: Савюк Иоанна Савельевна
Рождение ребёнка
18.10.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.2022
Дочь: Савюк София Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности