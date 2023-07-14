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Савюк Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1955 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979

Отец: Савюк Василий

Мать: Савюк Иоанна Савельевна

Рождение ребёнка
18.10.2019

Сын: Савюк Савелий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.2022

Дочь: Савюк София Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности