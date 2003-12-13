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Шашкова Полина Александровна
Шашкова Полина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2003
Пол
Женский
Отец
Шашков Александр Петрович
1965 г.р.
Мать
Кискина Любовь Анатольевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2003
Отец:
Шашков Александр Петрович
Мать:
Кискина Любовь Анатольевна
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