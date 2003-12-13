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Шашкова Полина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2003

Отец: Шашков Александр Петрович

Мать: Кискина Любовь Анатольевна