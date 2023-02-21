Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно