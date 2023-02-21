Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Петровна

Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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