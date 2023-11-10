Аммосова (Остафьевых) Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Аммосов Гордей Романович
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Место жительства
1782
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно