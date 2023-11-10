Аммосова (Остафьевых) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммосова (Остафьевых) Наталья Семеновна

Место рождения

Новоселовское, Анцирская волость, Канский уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселовское, Анцирская волость, Канский уезд
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Рождение ребёнка
1780

Сын: Аммосов Епифан Гордеевич

Отец ребёнка: Аммосов Гордей Романович

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Место жительства
1782
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аммосов Гордей Романович

Смерть
Неизвестно
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