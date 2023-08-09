Некрасов Павел Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Некрасов Кондрашка Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Некрасов Петр Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно