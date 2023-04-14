Пономарева (Комлева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Комлева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: Савинцев Василий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1946

Дочь: Гаврилова Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1954

Сын: Пономарев Юрий Филиппович

Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1958

Дочь: Желтоногова Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович

город Киселевск, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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