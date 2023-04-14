Пономарева (Комлева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Отец: Савинцев Василий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1946
Дочь: Гаврилова Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1954
Сын: Пономарев Юрий Филиппович
Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1958
Дочь: Желтоногова Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Пономарев Филипп Иванович
город Киселевск, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно