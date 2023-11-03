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Щелкунов Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Шешелкунов Михаил Кондратьев

Мать: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
28.07.1783

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Мария 2 Яковлева

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина

Бракосочетание
По 1787

Жена: Щелкунова Анна Никитина

дочь драгуна Азовского полку
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Щелкунов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Щелкунова Васса Яковлева

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина

Упоминание
1794
36; 2 аршин 5 ½ вершков; лицем смугл, нос большой з горбиной, волосы на голове темнорусые, глаза серые, говорит порядочно; из отставных малолетков; 1777 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Настасья Яковлева

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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