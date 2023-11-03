Щелкунов Яков Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
28.07.1783
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Мария 2 Яковлева
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина
Бракосочетание
По 1787
Жена: Щелкунова Анна Никитина
дочь драгуна Азовского полку
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Щелкунова Васса Яковлева
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина
Упоминание
1794
36; 2 аршин 5 ½ вершков; лицем смугл, нос большой з горбиной, волосы на голове темнорусые, глаза серые, говорит порядочно; из отставных малолетков; 1777 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Никитина
Смерть
Неизвестно