Ашпалов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Ашпалов Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Апполинария Александровна
Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ашпалов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916