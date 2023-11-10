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Ашпалов Александр Васильевич

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Ашпалов Василий Степанович

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Апполинария Александровна

Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ашпалов Николай Александрович

Мать ребёнка: Ашпалова Анна Григорьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашпалова Анна Григорьевна

Смерть
После 1916
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