Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Городецкая Ираида Александровна

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis