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Наталья
Наталья
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Место рождения
Клайпеда
, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Городецкая Ираида Александровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Городецкая Ираида Александровна
Клайпеда
, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
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