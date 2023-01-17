Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.12.1847

Дата смерти

04.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1847

Отец: Шмелёв Артемий Зиновьевич

Мать: Шмелёва Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1868

Муж: Кривоногов Дмитрий Васильевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Сын: Кривоногов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривоногов Дмитрий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.03.1891
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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