Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1847
Дата смерти04.03.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1847
Отец: Шмелёв Артемий Зиновьевич
Мать: Шмелёва Ксения Ивановна
Бракосочетание
12.01.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1869
Сын: Кривоногов Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривоногов Дмитрий Васильевич
Смерть
04.03.1891