Кабанченко Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1969
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сомина Нина Владимировна
Бракосочетание
18.04.1990
Рождение ребёнка
22.01.1991
Отец ребёнка: Черных Сергей Викторович
Рождение ребёнка
14.07.2001
Сын: Гарцарик Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Гарцарик Геннадий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно