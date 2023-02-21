Кабанченко Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанченко Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сомина Нина Владимировна

Бракосочетание
18.04.1990

Муж: Черных Сергей Викторович

Рождение ребёнка
22.01.1991

Сын: Черных Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Черных Сергей Викторович

Рождение ребёнка
14.07.2001

Сын: Гарцарик Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Гарцарик Геннадий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарцарик Геннадий Георгиевич

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