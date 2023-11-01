Сизько Данил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1928
Дочь: Фалимонова Мария Даниловна
Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизько Владимир Данилович
Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чальченко Евгения Даниловна
Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доровских Раиса Даниловна
Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно