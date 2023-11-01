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Сизько Данил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1928

Дочь: Фалимонова Мария Даниловна

Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизько Владимир Данилович

Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чальченко Евгения Даниловна

Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доровских Раиса Даниловна

Мать ребёнка: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизько Анна (Галя) Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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