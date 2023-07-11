Ястребов (?) Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребов (?) Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1950

Дочь: Марыкина Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Банная Пелагея Алексеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ястребов Вячеслав

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов
Смерть
Неизвестно