Ястребов (?) Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1950
Дочь: Марыкина Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Банная Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ястребов Вячеслав
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Серпухов
Смерть
Неизвестно