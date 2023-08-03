Сафрыгин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафрыгин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1947

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Хрущева Серафима Агеевна

Нижняя, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1955

Сын: Сафрыгин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Хрущева Серафима Агеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафрыгин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Хрущева Серафима Агеевна

Смерть
Неизвестно