Сафрыгин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1947
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Хрущева Серафима Агеевна
Нижняя, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.09.1955
Сын: Сафрыгин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Хрущева Серафима Агеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафрыгин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Хрущева Серафима Агеевна
Смерть
Неизвестно