Щепалова (Возм Соколова) Александра Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1890
Сын: Щепалов Иван мл. Флегонтов
Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Анастасия мл. Флегонтова
Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев
Рождение ребёнка
21.08.1904
Сын: Щепалов Александр мл. Флегонтов
Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев
Рождение ребёнка
09.04.1908
Сын: Щепалов Виталий мл. Флегонтов
Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Христина мл Флегонтова
Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно