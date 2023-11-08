Щепалова (Возм Соколова) Александра Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалова (Возм Соколова) Александра Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1890

Сын: Щепалов Иван мл. Флегонтов

Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Анастасия мл. Флегонтова

Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1904

Сын: Щепалов Александр мл. Флегонтов

Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1908

Сын: Щепалов Виталий мл. Флегонтов

Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Христина мл Флегонтова

Отец ребёнка: Щепалов Флегонт Алексеев

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепалов Флегонт Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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