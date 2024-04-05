Siwek Józef
Место рожденияKlukowo
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Siwek Franciszek
Klukowo
Бракосочетание
04.02.1890
Ostrów
Współmałżonek: Marianna Siwek (z d. Krynicka)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Siwek Antoni
Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna
Brok
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Siwek) Julianna
Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna
Brok
Рождение ребёнка
1895
Сын: Siwek Julian
Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna
Brok
Рождение ребёнка
29.03.1902
Сын: Siwek Stanisław
Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna
Klukowo, Ostrów Mazowiecka County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
1905
Сын: Siwek Bronisław
Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna
Brok
Смерть
Неизвестно