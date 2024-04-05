Siwek Józef 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиSiwek Józef

Siwek Józef

Место рождения

Klukowo

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1865 г.р.

Дети

1892 г.р.
1895 г.р.
1895 г.р.
1902 г.р.
1905 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Siwek Franciszek

Мать: Siwek (Zadrożna) Katarzyna

Klukowo
Бракосочетание
04.02.1890

Жена: Siwek (Krynicka) Marianna

Ostrów
Współmałżonek: Marianna Siwek (z d. Krynicka)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Siwek Antoni

Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna

Brok
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Siwek) Julianna

Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna

Brok
Рождение ребёнка
1895

Сын: Siwek Julian

Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna

Brok
Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Siwek Stanisław

Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna

Klukowo, Ostrów Mazowiecka County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
1905

Сын: Siwek Bronisław

Мать ребёнка: Siwek (Krynicka) Marianna

Brok
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.