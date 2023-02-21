Чередова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Татьяна

Чередова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1668 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Чередов Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Александров

Рождение ребёнка
После 1701

Сын: Чередов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Чередов Яков Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Яковлева

Отец ребёнка: Чередов Яков Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Яков Александров

Смерть
Неизвестно
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